SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Icardi'nin yerine geliyor! O ismi böyle açıkladılar: İşte sözleşme şartları

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası golcü arayışında rotasını Benfica'nın genç forveti Franjo Ivanovic'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle toplam 15 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Icardi'nin yerine geliyor! O ismi böyle açıkladılar: İşte sözleşme şartları
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, hücum hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Mauro Icardi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların, golcü arayışında Benfica'nın genç forveti Franjo Ivanovic'i radarına aldığı öne sürüldü.

GÖZLER YENİ GOLCÜDE

Icardi nin yerine geliyor! O ismi böyle açıkladılar: İşte sözleşme şartları 1

Son dört sezonda Galatasaray formasıyla dört Süper Lig şampiyonluğu yaşayan takım kaptanlarından Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası, sarı-kırmızılıların santrfor transferine odaklandığı belirtiliyor.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre yönetim, hücum hattını güçlendirmek adına Benfica'da forma giyen Franjo Ivanovic'i transfer listesine ekledi.

TEKLİFİ DUYURDULAR

Icardi nin yerine geliyor! O ismi böyle açıkladılar: İşte sözleşme şartları 2

O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifi hazırlığında.

Haberde, sarı-kırmızılıların planının 12 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro performansa bağlı bonus içeren toplam 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu ifade edildi.

ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR

Icardi nin yerine geliyor! O ismi böyle açıkladılar: İşte sözleşme şartları 3

Portekiz temsilcisinin geçen sezon yaklaşık 22 milyon 800 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Ivanovic ile yollarını ayırmaya tamamen kapalı olmadığı aktarıldı.

Bununla birlikte Benfica'nın şu aşamada satın alma opsiyonlu kiralama formülüne sıcak bakmadığı, ancak transfer döneminin son bölümünde şartların değişebileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Icardi nin yerine geliyor! O ismi böyle açıkladılar: İşte sözleşme şartları 4

22 yaşındaki Franjo Ivanovic, geride kalan sezonda Benfica formasıyla toplam 42 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç forvet bu süreçte 8 gol atarken, takım arkadaşlarına da 3 asistlik katkı sağladı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TJK duyurdu: Dünyaca ünlü iki aygır Türkiye'ye geliyorTJK duyurdu: Dünyaca ünlü iki aygır Türkiye'ye geliyor
Gabriel Sara eşyalarını topladı! Dev bonservis...Gabriel Sara eşyalarını topladı! Dev bonservis...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika benfica galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.