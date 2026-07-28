Icardi'nin yerine geliyor! O ismi böyle açıkladılar: İşte sözleşme şartları

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, hücum hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Mauro Icardi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların, golcü arayışında Benfica'nın genç forveti Franjo Ivanovic'i radarına aldığı öne sürüldü.

GÖZLER YENİ GOLCÜDE

Son dört sezonda Galatasaray formasıyla dört Süper Lig şampiyonluğu yaşayan takım kaptanlarından Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası, sarı-kırmızılıların santrfor transferine odaklandığı belirtiliyor.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre yönetim, hücum hattını güçlendirmek adına Benfica'da forma giyen Franjo Ivanovic'i transfer listesine ekledi.

TEKLİFİ DUYURDULAR

O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifi hazırlığında.

Haberde, sarı-kırmızılıların planının 12 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro performansa bağlı bonus içeren toplam 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu ifade edildi.

ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR

Portekiz temsilcisinin geçen sezon yaklaşık 22 milyon 800 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Ivanovic ile yollarını ayırmaya tamamen kapalı olmadığı aktarıldı.

Bununla birlikte Benfica'nın şu aşamada satın alma opsiyonlu kiralama formülüne sıcak bakmadığı, ancak transfer döneminin son bölümünde şartların değişebileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

22 yaşındaki Franjo Ivanovic, geride kalan sezonda Benfica formasıyla toplam 42 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç forvet bu süreçte 8 gol atarken, takım arkadaşlarına da 3 asistlik katkı sağladı.