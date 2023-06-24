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Icardi transferinde yeni gelişme! Wanda Nara Galatasaray'a haber gönderdi... Görüşme tarihi belli oldu

24.06.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için her yolu denediği Arjantinli golcü Mauro Icardi için hem yönetim hem de taraftar yoğun mesai harcarken, eşi Wanda Nara Sarı-Kırmızılı yönetimden görüşme talep etti. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payı şüphesiz sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro Icardi'nin...

Sarı-Kırmızılılar kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yaparken bu transferde en büyük rakip Suudi Arabistan takımları.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

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Son şampiyon Galatasaray, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uzun süredir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılar hem Fransız ekibiyle hem de Arjantinli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.

SPONSORLAR DEVREDE

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Yönetim ise Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı takım kurmak adına Icardi'yi elde tutmak için her türlü fedakarlığa hazırlandı, sponsorları devreye soktu.

WANDA NARA HABER GÖNDERDİ

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Taraftarın aşkının takımda tutulmasının zor olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlarken Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara'dan bir haber geldi. Tatilde eşi Icardi ile durum değerlendirmesi yapan Nara, Galatasaray'a haber gönderdi ve görüşme talep etti.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

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Önümüzdeki hafta yapılacak görüşme, golcünün kalma ihtimalinin yüksek olduğuna yorumlandı.


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