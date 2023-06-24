Icardi transferinde yeni gelişme! Wanda Nara Galatasaray'a haber gönderdi... Görüşme tarihi belli oldu

Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payı şüphesiz sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro Icardi'nin...

Sarı-Kırmızılılar kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yaparken bu transferde en büyük rakip Suudi Arabistan takımları.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Son şampiyon Galatasaray, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uzun süredir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılar hem Fransız ekibiyle hem de Arjantinli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.

SPONSORLAR DEVREDE

Yönetim ise Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı takım kurmak adına Icardi'yi elde tutmak için her türlü fedakarlığa hazırlandı, sponsorları devreye soktu.

WANDA NARA HABER GÖNDERDİ

Taraftarın aşkının takımda tutulmasının zor olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlarken Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara'dan bir haber geldi. Tatilde eşi Icardi ile durum değerlendirmesi yapan Nara, Galatasaray'a haber gönderdi ve görüşme talep etti.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Önümüzdeki hafta yapılacak görüşme, golcünün kalma ihtimalinin yüksek olduğuna yorumlandı.



