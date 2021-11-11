Icardi ve Wanda Nara'dan tarihi sözleşme

Icardi'nin eşini aldattığı gerekçesiyle boşanmanın eşiğine gelen çift, evliliklerini kurtarmak için yeni bir adım attı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki evlilik krizi farklı bir boyut kazandı. Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu 2050 yılına kadar tüm kazançlarını ve varlıklarını eşine vereceği bir sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki futbolcunun, sözleşmelerin haklarını ve kendi imaj hakkını da eşine verdiği belirtildi.

TEK HİSSEDAR

Bu gelişmeyle birlikte Nara'nın World Marketin Football adlı şirketin tek hissedarı olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte ünlü modelin, Milano'da çatı katındaki evin yanı sıra, Como Gölü kıyısındaki evin de tek sahibi durumuna geldiği belirtildi.

İKİLİ ARASINDA NELER OLDU?

Wanda Nara, kendisini aldattığı gerekçesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Mauro Icardi'yi engelledi. Bu gelişmenin ardından Icardi, özür diledi ve ikili barıştı.

2014 yılında evlenen çiftin, iki çocukları var.



