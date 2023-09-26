Icardi ve Wanda Nara'nın trambolin eğlencesi... Küçük bikinisiyle olay oldu

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi sahadaki başarısı kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Icardi'nin olay pozlara imza atan eşi Wanda Nara ne paylaşsa adından söz ettiriyor. Çift son olarak birlikte tramboline çıktı.

Lüks villalarında keyif yapan çift çocukları yokken trambolinde eğlendi. Bahçede trambolin yapan ikilinin çocuklar gibi eğlendiği anlar sosyal medyaya da yansıdı.



Wanda o anları kendi hesabından paylaşarak, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." notunu ekledi.

Wanda Nara'nın o anlarda minicik bir bikini giymesi elbette diğer her şeyin önüne geçti.

