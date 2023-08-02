Icardi ve Zaha Zalgiris maçında oynayacak mı? Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ilk 11'ini belirledi, yeni transfer ilk kez sahada olabilir

Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele eden tek temsilcimiz olan Galatasaray, 2. eleme turu rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk edecek.

İLK DÜDÜK 21.30'DA

Turun ilk maçında rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sahasında kazanarak 3. eleme turuna adını yazdırmak istiyor. Rams Park'ta oynanacak müsabakada ilk düdük saat 21.30'da çalacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.

HER TÜRLÜ GALİBİYET TURU GETİRİR

Zalgiris'i elemesi halinde temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

ZAHA, ICARDI VE TORREIRA YOK

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ilk 11'ini büyük oranda belirledi. Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri ise Zaha ve Icardi'nin oynayıp oynayamayacağı... Galatasaray'da UEFA listesinde yer almayan Mauro Icardi ve Wilfried Zaha, Zalgiris Vilnius maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Lucas Torreira da bu maçta süre alamayacak.

İŞTE GALATASARAY-ZALGIRIS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Midtsjö, Olivieira, Zaniolo, Mertens, Bakambu

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopescu, Buff, Kendysh, Gorobsoc, Golubickas, Fofana, Oyewusi

BAKAMBU İLK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE

Sarı-kırmızılılar kaybetmesi halinde Avrupa'dan tamamen elenmeyecek. Zalgiris karşısında turun kaybedilmesi halinde Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

