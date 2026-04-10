Icardi'ye bir darbe de kardeşinden! Anlattıklarına kimse inanamadı

Mauro Icardi’nin kardeşi Guido Icardi, Arjantin'de katıldığı bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sunucu Moria Casan’ın programına konuk olan Guido Icardi, gazeteci Gustavo Mendez’in sorularını yanıtlarken çocukluk dönemlerine, ailelerinin yaşadığı zorluklara ve kardeşiyle arasındaki sorunlara değindi.

Mütevazı şartlarda büyüdüklerini anlatan Guido, geçmişte yaşadıkları sıkıntıları ve aile içinde zamanla oluşan kırgınlıkları da kamuoyuyla paylaştı.

"ÇOK FAKİRDİK"

“Mauro'yu değiştiren şey, futbolda büyük başarı yakalaması ve çok para kazanmasıydı. Çok mütevazı bir geçmişten geliyorduk, çok fakirdik. Hatta bir futbol kulübünün garajında bile yaşadık. Şimdi ekonomik ve sosyal olarak o kadar çok gelişti ki başka bir seviyeye ulaştı.”

"AİLEMİN KONUŞULMASI İŞİME YARIYOR"

-"Sosyal medyada Icardi'nin çok fazla konuşulması?"

“Bunun konuşulmasından faydalanıyorum. Dediğim gibi Arjantin'e geldiğimde medya, ailemden gerçekten çok faydalanıyorlar. Kamuoyunun çok fazla gözündeyiz."

"ARAMIZ AÇIK, BUNU HERKES BİLİYOR"

-"Kardeşinin kirli çamaşırlarının ortaya çıkmasından faydalanıyorsun, doğru mu?"

"Ortaya koyduğum şeyleri kamuoyu biliyor. Örneğin kardeşimle ilişkimin olmadığı ve uzun zamandır aramızın açık olduğu gerçeğini herkes biliyor. Bunu sosyal medyada da dile getirmemi engelleyen bir şey yok."

"AİLEYE KARŞI KİN BESLİYOR"

-"Mauro ile aranız neden bozuk?"

-"Bu benim için kişisel bir şey değil. Bütün aileye karşı kin besliyor. Kendini uzaklaştırıyor. Bunu asla anlamayacağım. Kardeşim hakkında asla kötü konuşmadım. Durum böyle, yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum benim için iyi. Nereye gidersem gideyim, Mauro'nun kardeşiyim."