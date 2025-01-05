MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Icardi'yi takip etmişti! Wanda Nara ve L-Gante aşkında yeni gelişme! Kararını o fotoğrafla duyurdu...

Icardi'yi takip etmişti! Wanda Nara ve L-Gante aşkında yeni gelişme! Kararını o fotoğrafla duyurdu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.01.2025 23:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan ve kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'yle aşk yaşayan Wanda Nara, ilişkisiyle ilgili aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Nara, paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Icardi'yi takip etmişti! Wanda Nara ve L-Gante aşkında yeni gelişme! Kararını o fotoğrafla duyurdu...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almıştı ve bu kararın ardından Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı.

555-scbp

Dolu dizgin aşkları devam ederken Wanda Nara cephesinden şaşırtan bir karar geldi. Nara, aldığı o kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ls6nd3Eh-EO3SJv7W-IEPg

AYRILDIĞINI AÇIKLADI!

Wanda Nara, 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile ilişkisine son verdi. Ele olan fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-01-05 230041

L-Gante de Wanda Nara'yla birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşarak "Bu roman ben olmadan çoktan bitmişti." notunu düştü.

FOTOĞRAFLARINI KALDIRMIŞTI!

Ayrılık açıklamasının öncesinde de Wanda Nara, rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından Icardi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları yeniden paylaşmıştı ve ünlü futbolcuyu Instagram'da yeniden takip etmeye başlamıştı.

Yok artık dedirten hamle! Wanda Nara Icardi'yi... Yok artık dedirten hamle! Wanda Nara Icardi'yi...
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Wanda Nara'dan şaşırtan L-Gante kararı! O fotoğrafla duyurdu...

Wanda Nara'dan şaşırtan L-Gante kararı! O fotoğrafla duyurdu...

Evine metroyla döndü! Yere oturup fotoğrafını çekenlere seslendi!

Evine metroyla döndü! Yere oturup fotoğrafını çekenlere seslendi!

Final kararı alınmıştı! Son set gününde oyuncu gözyaşlarına boğuldu!

Final kararı alınmıştı! Son set gününde oyuncu gözyaşlarına boğuldu!

Mourinho canlı yayında röportajı terk etti!

Mourinho canlı yayında röportajı terk etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.