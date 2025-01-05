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Wanda Nara Icardi ile fotoğraflarını geri yükledi! Sosyal medya onu konuşuyor: Yine kandıramayacaksın!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 14:19
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Wanda Nara, Icardi ile fotoğraflarını geri yükledi! Sosyal medyada yeniden barışma ihtimali konuşulan çiftten Wanda Nara'ya "Yine kandıramayacaksın" yorumları yağıyor.

Wanda Nara Icardi ile fotoğraflarını geri yükledi! Sosyal medya onu konuşuyor: Yine kandıramayacaksın!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda yeniden boşanma kararı almışlardı. Wanda Nara, Icardi’den ayrıldıktan sonra kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı.

Wanda Nara genç aşkıyla sık sık fotoğraflar paylaşarak adeta Icardi'yi kıskandırıyordu. Ancak beklenmeyen bir olay yaşandı. Wanda Nara rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırdı.

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Bununla da kalmadı; Instagram profilinde, Icardi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları yeniden paylaştı ve ünlü futbolcuyu Instagram'da yeniden takip etti.

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Bu hareketler, çiftin yeniden barıştığına dair yorumlara yol açtı. Ancak Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'yı Instagram'dan takip etmemesi dikkat çekti.

Wanda Nara durmuyor! Bikinisi küçük geldi Wanda Nara durmuyor! Bikinisi küçük geldi

Wanda Nara'nın bu hamlesi sonrası "Icardi'yi yine kandıramayacaksın" yorumları yağdı.

KEITA BALDE'NİN ESKİ EŞİ PATLAMIŞTI

Icardi son aylarda Nara'nın kendisine başka futbolcularla aldattığını iddia etmişti. Son olarak Sivasspor oyuncusu Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri Wanda Nara hakkında “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın” demişti.

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Wanda Nara mauro icardi wanda nara
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