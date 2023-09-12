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Icardi, Zaha, Ziyech gibi transferlerin ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

12.09.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı yıldız transferlerle popülerliğini daha da artıran Galatasaray, bu sezonki hamleleriyle ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bıraktı. İşte detaylar...

Bu sezon yaptığı transferlerle tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Galatasaray'ın sosyal mecralarda popülerliği her geçen gün artıyor.

23 MİLYON ETKİLEŞİM

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Özellikle son yıllarda Icardi, Zaha, Ziyech gibi yıldızları kadrosuna katan Aslan, çok sayıda yabancı takipçi de kazanırken, Arjantinli yıldız ile görüşmelere başlandığı paylaşımı Twitter'da 22 milyon 900 bin görüntülenme ile çok büyük etkileşim almıştı.

FENERBAHÇE GERİDE KALDI

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Wilfried Zaha'nın da KAP bildirimini Twitter'dan yapan Galatasaray, Zaha'da ise 9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, geçen sene YouTube'da Sarı-Kırmızılılar'ın önündeyken bu sene takipçi kaybederek geride kaldı.

TARİHİ FARK

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Aynı şekilde yeni popüler olan sosyal medya uygulaması Tiktok'ta da geçen sezon F.Bahçe öndeyken, bu sezon G.Saray atak yaparak ezeli rakibini geçti.

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