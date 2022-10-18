"İçerim, saklamam" demişti! Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara içti ve kadro dışı bırakıldı!

Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan, oynadığı futbol ve tarzıyla sık sık adından söz ettiriyordu. Belçikalı orta saha oyuncusu bu kez de yedek kulübesinde yaptığı hareketle gündeme oturdu.

KULÜBEDE E-SİGARA İÇTİ

Antwerp'in 34 yaşındaki futbolcusu, yedek kulübesinde elektronik sigara içerken görüntülendi. Nainggolan'ın elektronik sigaradan çektiği dumanı arkadaşına doğru üflediği görüldü.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Deneyimli futbolcu, bu hareketi sonrasında kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı bu yüzden süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

"DÜŞÜNMEDEN HAREKET ETTİM"

Konuyla ilgili konuşan Nainggolan yaptığı açıklamada, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ama o an bunu düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim" sözlerini kullandı.

"HERKES SİGARA İÇTİĞİMİ BİLİYOR"

Nainggolan, daha önce de sigara içtiğini ve bunu saklamadığını açıklamıştı. Yıldız isim, "Hiç bir zaman bu durumdan dolayı utanç duymadım. Bu durumu gizlemek de izlemedim. İyi bir örnek olmam gerektiğini biliyorum. Çocuklarım var. Ancak ben sadece futbolcuyum. İşimi yapıyorum. Herkes sigara içtiğimi biliyor." demişti.

