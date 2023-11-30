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"İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" denmişti! Kolpaçino 4'ün fragmanı yayınlandı! Yorum yağdı

30.11.2023 00:05 | Son Güncelleme:
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İlk filmi 2009 yılında vizyona giren Kolpaçino film serisi 4. filmi ile geri dönüyor. Ünlü isimler, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç, Kolpaçino 4 filmine konuk olup kendilerini oynadı. Bir araya gelen oyuncu kadrosuna sosyal medyada "İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" şeklinde yorumlar gelmişti. Şafak Sezer tarafından paylaşılan filmin fragmanına yorum yağdı.

2009, 2011 ve 2016 yılları arasında ilk üç filmi yayınlanan Kolpaçino 4. filminin çekimleri tamamlandı. Filmin başrollerinden biri olan Şafak Sezer aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstleniyor. 12 Ocak'ta vizyona girecek olan Kolpaçino 4 4'lük filmi birbirinden ünlü isimleri konuk aldı.

Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosunda, serinin değişmez isimlerinden Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül yer alıyor. Merakla beklenen proje, Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

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Serinin dördüncü filmini çeken Kolpaçino 4 ekibine çok ünlü isimler dahil oldu. Ünlü şarkıcılar İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil filmde kendilerini canlandıracak.

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FRAGMANA YORUM YAĞDI

İşte bazı yorumlar:

  • Efsane yeniden son kez geliyor. Bu adamlar bir daha asla bir araya gelmeyecek beyler kıymetini bilelim.

serdarr

  • Şu bir gerçektir. Bir film serisinin her zaman ilk 2'si daha iyi oluyor.

d3

  • Merakla bekliyoruz.

ibo

  • Şampiyonlar Ligi gibi kadro.

şafak

  • Harikasın yine abi.
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