"İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" denmişti! Kolpaçino 4'ün fragmanı yayınlandı! Yorum yağdı

2009, 2011 ve 2016 yılları arasında ilk üç filmi yayınlanan Kolpaçino 4. filminin çekimleri tamamlandı. Filmin başrollerinden biri olan Şafak Sezer aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstleniyor. 12 Ocak'ta vizyona girecek olan Kolpaçino 4 4'lük filmi birbirinden ünlü isimleri konuk aldı.

Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosunda, serinin değişmez isimlerinden Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül yer alıyor. Merakla beklenen proje, Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

Serinin dördüncü filmini çeken Kolpaçino 4 ekibine çok ünlü isimler dahil oldu. Ünlü şarkıcılar İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil filmde kendilerini canlandıracak.

FRAGMANA YORUM YAĞDI

İşte bazı yorumlar:

Efsane yeniden son kez geliyor. Bu adamlar bir daha asla bir araya gelmeyecek beyler kıymetini bilelim.

Şu bir gerçektir. Bir film serisinin her zaman ilk 2'si daha iyi oluyor.

Merakla bekliyoruz.

Şampiyonlar Ligi gibi kadro.

Harikasın yine abi.





