YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti

İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.12.2020 15:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki genç yolda buldukları içerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti.Besni ilçesi Yenikent Kartal Kavşağı yakınlarında yolduk yürüdükleri esnada içerisinde 2 bin 200 TL olan cüzdan bulan Ömer Faruk Meşen ve Zeynel Abidin Denizhan, belediyeye giderek durumu anlatıp cüzdan sahibinin bulunmasını istedi.

İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki genç yolda buldukları içerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti.
Besni ilçesi Yenikent Kartal Kavşağı yakınlarında yolduk yürüdükleri esnada içerisinde 2 bin 200 TL olan cüzdan bulan Ömer Faruk Meşen ve Zeynel Abidin Denizhan, belediyeye giderek durumu anlatıp cüzdan sahibinin bulunmasını istedi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla cüzdan sahibi S.D., bulundu. İçerisinde para bulunan cüzdanını alan S.D., Ömer Faruk Meşen ve Zeynel Abidin Denizhan’a, teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:28
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Başkent Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Pınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.