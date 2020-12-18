İçerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki genç yolda buldukları içerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Besni ilçesi Yenikent Kartal Kavşağı yakınlarında yolduk yürüdükleri esnada içerisinde 2 bin 200 TL olan cüzdan bulan Ömer Faruk Meşen ve Zeynel Abidin Denizhan, belediyeye giderek durumu anlatıp cüzdan sahibinin bulunmasını istedi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla cüzdan sahibi S.D., bulundu. İçerisinde para bulunan cüzdanını alan S.D., Ömer Faruk Meşen ve Zeynel Abidin Denizhan’a, teşekkür etti.

