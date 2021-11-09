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İçinde şerbet olduğunu bile anlamayacaksınız! Şerbetli ama hafif tatlı tarifleri

09.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şerbetli tatlılar mükemmel lezzeti sayesinde karşı koyamadığımız tatlı çeşitlerinin başında geliyor. Özellikle çay eşliğinde yenilen şerbetli tatlının verdiği keyif tartışılmaz. Ama bazı şerbetli tatlılar çok yoğun oluyor ve ağırlık hissi yaratıyor. Sizin için en hafif ve içinde şerbet olduğunu bile anlamayacağınız tarifleri derledik. Detaylara geçelim!

İçinde şerbet olduğunu bile anlamayacaksınız! Şerbetli ama hafif tatlı tarifleri

Türk mutfağında baklavadan şekerpareye kadar birçok şerbetli tatlı var. Ama bu tatlıları yerken fazla şerbetinden rahatsız olanlar da çıkıyor. Neyse ki şerbet tadını çok hafif bir şekilde alacağınız birçok tatlı da bulunuyor. Çok beğeneceğiniz ve içinde şerbet olduğunu hissetmeyeceğiniz tatlı tariflerini sizler için derledik.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 tane yumurta

  • Yarım su bardağı mavi haşhaş

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı un

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN

  • 2 paket kremşanti

  • Hindistan cevizi

ŞERBETİ İÇİN

  • 3 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı geniş bir kapta mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın.

  • Üstüne sütü, irmiği, haşhaşı, unu ve kabartma tozunu ekleyip mikser kullanmadan iyice karıştırın.

  • Geniş bir borcamı yağlayıp kek harcını dökün.

  • Keki önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

  • Şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alıp şeker eriyinceye kadar karıştırın ve 15 dakika kaynatın.

  • Kaynadıktan sonra üzerine limon suyunu ekleyip 5 dakika daha karıştırın.

  • Şerbet ılıdıktan sonra kekin üzerine eşit şekilde dökün.

  • Kremşantiyi şerbetli kekin üstüne eşit şekilde yayın.

  • Üstüne Hindistan cevizi serpip 1 saat buzdolabında bekletin.

  • Kekinizi dilimleyip isteğinize göre üstüne kivi dilimleri ekleyip servis edin.

BROWNİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 yumurta

  • 2.5-3 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

  • 1.5 su bardağı su

  • 1 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Şerbeti hazırlayıp ılımaya bırakın.

  • Derin bir karıştırma kabında tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı, kakaoyu, pudra şekerini, vanilyayı ve kabartma tozunu iyice karıştırın.

  • Üzerine unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

  • Hamuru küçük parçalar halinde koparıp elinizle yuvarlayın.

  • Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.

  • İlk sıcaklığı geçen tatlının üzerine şerbeti ekleyin ve dinlenmeye bırakın.

  • İsteğinize göre üzerlerine Antep fıstığı veya Hindistan cevizi serperek servis edin.
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