İçinde şerbet olduğunu bile anlamayacaksınız! Şerbetli ama hafif tatlı tarifleri

Türk mutfağında baklavadan şekerpareye kadar birçok şerbetli tatlı var. Ama bu tatlıları yerken fazla şerbetinden rahatsız olanlar da çıkıyor. Neyse ki şerbet tadını çok hafif bir şekilde alacağınız birçok tatlı da bulunuyor. Çok beğeneceğiniz ve içinde şerbet olduğunu hissetmeyeceğiniz tatlı tariflerini sizler için derledik.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

MALZEMELER

3 tane yumurta

Yarım su bardağı mavi haşhaş

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN

2 paket kremşanti

Hindistan cevizi

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı geniş bir kapta mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Üstüne sütü, irmiği, haşhaşı, unu ve kabartma tozunu ekleyip mikser kullanmadan iyice karıştırın.

Geniş bir borcamı yağlayıp kek harcını dökün.

Keki önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

Şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alıp şeker eriyinceye kadar karıştırın ve 15 dakika kaynatın.

Kaynadıktan sonra üzerine limon suyunu ekleyip 5 dakika daha karıştırın.

Şerbet ılıdıktan sonra kekin üzerine eşit şekilde dökün.

Kremşantiyi şerbetli kekin üstüne eşit şekilde yayın.

Üstüne Hindistan cevizi serpip 1 saat buzdolabında bekletin.

Kekinizi dilimleyip isteğinize göre üstüne kivi dilimleri ekleyip servis edin.

BROWNİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta

2.5-3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

1.5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI