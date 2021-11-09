İçinde şerbet olduğunu bile anlamayacaksınız! Şerbetli ama hafif tatlı tarifleri

Türk mutfağında baklavadan şekerpareye kadar birçok şerbetli tatlı var. Ama bu tatlıları yerken fazla şerbetinden rahatsız olanlar da çıkıyor. Neyse ki şerbet tadını çok hafif bir şekilde alacağınız birçok tatlı da bulunuyor. Çok beğeneceğiniz ve içinde şerbet olduğunu hissetmeyeceğiniz tatlı tariflerini sizler için derledik.
3 tane yumurta
Yarım su bardağı mavi haşhaş
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 su bardağı irmik
2 paket kremşanti
3 su bardağı su
2 su bardağı şeker
Oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı geniş bir kapta mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Üstüne sütü, irmiği, haşhaşı, unu ve kabartma tozunu ekleyip mikser kullanmadan iyice karıştırın.
Geniş bir borcamı yağlayıp kek harcını dökün.
Keki önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
Şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alıp şeker eriyinceye kadar karıştırın ve 15 dakika kaynatın.
Kaynadıktan sonra üzerine limon suyunu ekleyip 5 dakika daha karıştırın.
Şerbet ılıdıktan sonra kekin üzerine eşit şekilde dökün.
Kremşantiyi şerbetli kekin üstüne eşit şekilde yayın.
Üstüne Hindistan cevizi serpip 1 saat buzdolabında bekletin.
125 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 yumurta
2.5-3 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1.5 su bardağı su
1 su bardağı şeker
Şerbeti hazırlayıp ılımaya bırakın.
Derin bir karıştırma kabında tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı, kakaoyu, pudra şekerini, vanilyayı ve kabartma tozunu iyice karıştırın.
Üzerine unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru küçük parçalar halinde koparıp elinizle yuvarlayın.
Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.
İlk sıcaklığı geçen tatlının üzerine şerbeti ekleyin ve dinlenmeye bırakın.
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