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  4. ''İçine Messi kaçmış!'' Doğukan Sinik 14 dakikada Litvanya'nın adeta canını okudu!

''İçine Messi kaçmış!'' Doğukan Sinik 14 dakikada Litvanya'nın adeta canını okudu!

07.06.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'la geçen A Milli Takımımız, deplasmanda Litvanya ile tarihinde ilk kez karşılaştı. Maça genç oyuncu Doğukan Sinik damga vurdu. 14 dakikada rakip kaleye 2 gol bırakan Doğukan Sinik sosyal medyada gündem oldu.

''İçine Messi kaçmış!'' Doğukan Sinik 14 dakikada Litvanya'nın adeta canını okudu!
Doğukan Sinik

Doğukan Sinik

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi. Rakibimiz FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve futbolda önemli bir başarısı bulunmuyor. Litvanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu 3 puanla sonuncu bitirirken, 2020-21 Uluslar Ligi C Ligi Grup 4'te ise 4 puanlı sonuncu Kazakistan'ın 4 puan önünde grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.

MAÇIN 14 DAKİKASINDA 2 GOL ATTI

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Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Doğukan Sinik maça adeta bomba gibi başladı. 14 dakikada 2 gol atan Doğukan sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Doğukan için ''İçine Messi kaçmış!" yorumunda bulundu.

DOĞUKAN SİNİK KİMDİR?

21 Ocak 1999'da Antalya'da dünyaya gelen Doğukan Sinik, futbola Antalya Kunduspor'da başladı. 2008-2010 yılları arasında burada oynayan, 2011-2012'de Şimsek Gençlik ve Spor'a katılan Doğukan, 2015 yılında Antalyaspor altyapısına katıldı. Alt yaş gruplarında yeteneğiyle ön plana çıkan genç oyuncu, 2017 yılında A Takım kadrosuna dahil edildi, tecrübe kazanması için Kemerspor 2003'e kiralandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 57 puanla 3. sırada yer alan Kemerspor'da 31 resmi maça çıkan Doğukan, 2 golle skor katkısı verdi. Play-Off'ta Bayrampaşa ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Kemer, rövanşı 3-0 kaybetti ve yarı finalde 2. Lig hayaline veda etti.

İstikrarlı bir sezon geçirmesinin ardından Antalyaspor'a dönen genç oyuncu, takımın en önemli oyuncularından olmayı başardı. 2018/19'da 35 maçta 1 asist, 2019/20'de 25 maçta 1 gol, 3 asist, 2020/21'de 24 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Doğukan, 2021/22'de ise en skorer sezonunu yaşadı.


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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Doğukan Sinik Türkiye Milli Futbol Takımı
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