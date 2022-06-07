''İçine Messi kaçmış!'' Doğukan Sinik 14 dakikada Litvanya'nın adeta canını okudu!

Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi. Rakibimiz FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve futbolda önemli bir başarısı bulunmuyor. Litvanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu 3 puanla sonuncu bitirirken, 2020-21 Uluslar Ligi C Ligi Grup 4'te ise 4 puanlı sonuncu Kazakistan'ın 4 puan önünde grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.
Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Doğukan Sinik maça adeta bomba gibi başladı. 14 dakikada 2 gol atan Doğukan sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Doğukan için ''İçine Messi kaçmış!" yorumunda bulundu.
21 Ocak 1999'da Antalya'da dünyaya gelen Doğukan Sinik, futbola Antalya Kunduspor'da başladı. 2008-2010 yılları arasında burada oynayan, 2011-2012'de Şimsek Gençlik ve Spor'a katılan Doğukan, 2015 yılında Antalyaspor altyapısına katıldı. Alt yaş gruplarında yeteneğiyle ön plana çıkan genç oyuncu, 2017 yılında A Takım kadrosuna dahil edildi, tecrübe kazanması için Kemerspor 2003'e kiralandı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 57 puanla 3. sırada yer alan Kemerspor'da 31 resmi maça çıkan Doğukan, 2 golle skor katkısı verdi. Play-Off'ta Bayrampaşa ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Kemer, rövanşı 3-0 kaybetti ve yarı finalde 2. Lig hayaline veda etti.
İstikrarlı bir sezon geçirmesinin ardından Antalyaspor'a dönen genç oyuncu, takımın en önemli oyuncularından olmayı başardı. 2018/19'da 35 maçta 1 asist, 2019/20'de 25 maçta 1 gol, 3 asist, 2020/21'de 24 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Doğukan, 2021/22'de ise en skorer sezonunu yaşadı.
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