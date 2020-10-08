YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırklareli'nde

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 08.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli'nde genel asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.

Çataklı'yı Valilik binası önünde Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile protokol üyeleri karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Çataklı, daha sonra Valilik makamında bir süre Vali Bilgin ile görüştü.

Toplantıya Vali Bilgin, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırklareli Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
13:04
İkindi
16:14
Akşam
18:49
Yatsı
20:09

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Sağlık Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
(TEKRAR) Kırklareli’de kuru fasulye hasadı
(TEKRAR) Kırklareli’de kuru fasulye hasadı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.