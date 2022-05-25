İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kars Belediyesi ziyaretinde konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, görevlendirme yapılan belediyelerde, daha önce aksayan birçok yerel yönetim hizmetinin ivme kazandığını belirtti.

Kars programları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret eden Erdil, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'le kentteki yatırımlara ilişkin bir süre görüştü.

Erdil, ardından ziyaret ettiği belediye binasında gazetecilere, bölgedeki il ve ilçelerde hizmetlerin aksamaması için görevlendirmeler yapıldığını hatırlattı.

Görevlendirme yapıldıktan sonra yerel yönetimlerde birçok çalışmanın yapıldığını ifade eden Erdil, şunları kaydetti:

"Daha önce aksayan birçok yerel yönetim hizmetimiz çok önemli ivme kazandı. O istikamette bugün Kars'tayız. Kars'ta bir dizi ziyaret programı çerçevesinde belediyemizi, belediyemizin hizmetlerini, başkan vekilimizden dinlemek ve yapılan çalışmaları birlikte değerlendirme için buradayız. Bir süre önce birlikte Kars Belediyesinin hizmetlerini, altyapı hizmetlerini, kültürel ve sosyal hizmetleri topyekun masaya yatırıp, kısa, orta ve uzun vadede yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri birlikte değerlendirdik."

Erdil, hizmetleri hızlandırmak ve kapasitesini arttırmak için çalışma yapacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz 1,5-2 yıl içerisinde yapılan hizmetler çok geri kalmış, daha önce çok büyük işler aksatılmış. Hizmetler bugün çok iyi bir noktaya taşındı ve önümüzdeki sene de daha iyi olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz de görevi devraldıktan bugüne kentte belediye çalışmalarının ivme kazandığını anlattı.

Belediyenin hizmetlerini her alanda sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Öksüz, "Her türlü gayretimiz, Kars'ta yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların yerel hizmetlerden arzu edilen şekilde istifade etmelerini sağlamaya yöneliktir. Bunun için elimizden gelen gayreti bundan sonra da göstereceğiz." diye konuştu.

Erdil, beraberindekilerle Kars Kalesi eteklerinde bulunan Kars Vadi Projesi'ni, restorasyonları tamamlanan ve hizmete giren Beylerbeyi Sarayı ile polisevini inceledi, Ebul Hasan Harakani Türbesi ile Peynir Müzesi'ni ziyaret etti.

