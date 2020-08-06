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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale'de Salgın Denetim Merkezi'ni ziyaret etti:

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

"Tedbir kapasitesi artarsa düşünüyoruz ve öngörüyoruz ki kısıtlamalara gerek kalmayacak. Tekrar hafta sonu sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapanması gibi önlemlere gerek kalmayacağını düşünüyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi'ni ziyaretinde, "Tedbir kapasitesi artarsa düşünüyoruz ve öngörüyoruz ki kısıtlamalara gerek kalmayacak. Tekrar hafta sonu sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapanması gibi önlemlere gerek kalmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Kırıkkale'de Valilik bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi içerisinde oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi'ni ziyaret eden Erdil, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, merkezden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş'tan bilgi aldı.

Erdil, burada yaptığı açıklamada, bugün Kırıkkale'ye mahsus pilot çalışması yapılan ve çok başarılı şekilde koordinasyonu gerçekleştirilen İl Salgın Denetim Merkezi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu çalışmanın geliştirilip tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağını aktaran Erdil, şöyle konuştu:

"Projenin yaygınlaştırılması ve daha etkin kullanılabilirliği için bir takım çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye, salgınla mücadelede geçen 7-8 aylık süreci çok başarılı bir şekilde sürdürdü. Ancak bu yazla birlikte oluşan yoğunluk ve hareketlenme, mevsimin bayramlar, düğünler gibi bir yoğunlaşma ve hareketlenme sürecine doğru gittiğini biliyoruz. Onun için kritik bir eşikteyiz. Hep beraber, biraz daha duyarlı, titiz ve dikkatli olmak durumundayız."

Erdil, bir gazetecinin, düğün ve asker uğurlama törenlerine ilişkin kısıtlama ile okulların açılacağı tarihle ilgili yeni bir çalışma olup olmayacağı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu önemli bir konu. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Orada bir hazırlık çalışması yürütülüyor. Düğün mekanlarında ve okul açılış süreçlerinde bilimsel olarak geliştirilmesi gereken önlemler tartışılıyor. O çalışma tamamlanmadan bir şey söylemek doğru değil. Bütün bu çalışmaların ana amacı, başarılı geçen pandemiyle ilgili oluşturulan normalleşme ve normal hayata geçişi sürdürmek ve bunu sürdürülebilir kılmak."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili de açıklama yapan Erdil, "Şu anda bizim sahadaki takiplerimiz, dikkat çekmemiz, önlemlerimiz, izlemelerimiz, sahayı denetleme, sahadaki gevşemeyi disipline etme konusunda tedbirleri artırıyoruz. Tedbir kapasitesi artarsa düşünüyoruz ve öngörüyoruz ki kısıtlamalara gerek kalmayacak. Tekrar hafta sonu sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapanması gibi önlemlere gerek kalmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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