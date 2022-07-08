İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Ordu'da trafik denetimine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, amaçlarının vatandaşların bayram neşesini, sevincini kedersiz bir şekilde yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret eden Erdil, ardından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Trafik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Erdil, Altınordu ilçesi Eskipazar polis ve jandarma uygulama noktasında trafik kontrol ve denetimlerine katıldı.

Sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayan ve onlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Erdil, yolcularla sohbet etti, çocuklara da oyuncak verdi.

Bakan Yardımcısı Erdil, gazetecilere, bayramın yüksek bir mobilizasyon ve trafik yoğunluğu oluşturduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun liderliğinde, Bakanlığın üst düzey yöneticilerinin bayramda alanlarda olduğunu belirten Erdil, sahada çalışanlarla birlikte trafik akışını denetlemeye, dikkat çekmeye, bu konuda duyarlılık geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Erdil, bu faaliyetlerin eğitim amacıyla yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl da hep beraber alandayız. Bu yıl alanda 114 bin 379 ekip var. 211 bin küsur personel alanda olacak. Alanda takipli denetimler yapılacak. 1100 küsur noktada, buradaki gibi uygulama noktalarımız var. Hem uygulama noktalarında hem de çeşitli trafik alanlarında görevli olacaklar. Burada amacımız bayram neşesini, sevincini kedersiz bir şekilde vatandaşlarımızın yaşamasını sağlamak, trafik kazalarının önlenmesi, özellikle can kaybı, mal kaybı istikametinde oluşan trafik kazalarını en aza indirmek veya ortadan kaldırmak."

Denetimlerin, düzenlemelerin geçen 3-4 yıllık süre içerisinde büyük ölçüde trafik kazalarını iyileştirdiğinin altını çizen Erdil, "Geçtiğimiz süreçte onu tecrübe ettik. Trafik kazaları azaldı. O istikamette, bu çalışmaları benzer şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın kazasız, sorunsuz bir şekilde sevdiklerine, memleketlerine veya tatil yerlerine ulaşmalarını ve kedersiz bir bayram yaşamalarını diliyorum." dedi.

Erdil'e denetimde, Vali Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.

