YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu

20.11.2023 07:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Karadeniz Ereğli ilçesinde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu

Ereğli Kaymakamlığı'ndaki koordinasyon toplantısının ardından ilçe merkezinde taşkın nedeniyle zarar gören iş yerlerini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafa geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, daha sonra fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen Kamerun bayraklı kuru yük gemisini inceledi.

Bakan Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve AFAD çalışanları ile kurum müdürleri eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşıma açıldıKar nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybettiBatman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
Batman'da sel sularına kapılan 3 çocuk aranıyorBatman'da sel sularına kapılan 3 çocuk aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak afad karadeniz ereğli

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Kasım Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:40
Öğle
12:43
İkindi
15:14
Akşam
17:37
Yatsı
19:01

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Pazartesi

Seyhan eczanesi
Eregli
Öztürk eczanesi
Alapli
Gülden eczanesi
Kilimli
Görkem eczanesi
Merkez
Çakir eczanesi
Caycuma
Kilimli eczanesi
Kilimli
Yeni sevgi eczanesi
Devrek
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.