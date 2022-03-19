YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

19.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Varol ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile Taşlıçay ilçesine geçti.

Buradaki İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Soylu, sohbet ettiği asker ve korucularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıAğrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
GÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklamaGÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Kütahya’da vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildiKütahya’da vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:21
İkindi
15:44
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sadece 1 dakika bile... Kitap okuma alışkanlığı neden önemlidir?

Sadece 1 dakika bile... Kitap okuma alışkanlığı neden önemlidir?

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.