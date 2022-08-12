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İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti

12.08.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan bir banka şubesi müdürü ve çalışanların kurtarılması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personelini kutladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlının, emniyet birimleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, "Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya içişleri bakanı süleyman soylu

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