İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle hasar gören Giresun'un Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Dereli ilçe merkezinde selin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmaları inceleyerek, esnafla görüştü. Soylu, daha sonra vatandaşlara aşure dağıttı.

Espiye ilçesine de gelen Bakan Soylu, heyelan nedeniyle hasar oluşan Ericek ve Avluca köylerini ziyaret etti.

Soylu, Ericek köyünde taşkın ve toprak kayması sonucu zarar gören yol ve evleri inceledi.

