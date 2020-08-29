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İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 29.08.2020 19:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle hasar gören Giresun'un Dereli ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Dereli ilçe merkezinde selin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmaları inceleyerek, esnafla görüştü. Soylu, daha sonra vatandaşlara aşure dağıttı.

Espiye ilçesine de gelen Bakan Soylu, heyelan nedeniyle hasar oluşan Ericek ve Avluca köylerini ziyaret etti.

Soylu, Ericek köyünde taşkın ve toprak kayması sonucu zarar gören yol ve evleri inceledi.

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Hastaneler Eczanesi
Merkez
Kumyalı Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
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Yeşim Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
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