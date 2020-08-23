İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde:

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolanlardan 1'i jandarma olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesinde gazetecilere, dün öncelikle sabah itibarıyla Giresun'un batısında, daha sonra da doğusunda yoğun şekilde kendini hissettiren yağmurun ardından hem sel hem de heyelan oluştuğunu söyledi.

Dün gece itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente geldiğini belirten Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı'nın da bölgeye geleceğini aktardı.

Soylu, gece verdiği bilgilerde, sabah tablonun biraz daha ağırlaşabileceğini söylediğini anımsatarak, "Ama şunu ifade etmem lazım, buradaki hadiseyi ben de milletvekillerimiz de belediye başkanlarımız da kimsenin bugüne kadar gördüğünü zannetmiyorum. Allah böyle bir afetten korusun. Dükkanların bir çoğu yarısına kadar, bir çoğu tavana yakın yerine kadar toprak ve taş dolu." dedi.

Doğankent'teki durumu ise henüz çıplak gözle görmediğini belirten Soylu, orada da büyük bir sıkıntı olduğunun söylendiğine dikkati çekti.