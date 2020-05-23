YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 20:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi, Mehmetçikle iftar yaptı.

Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesine geldi.

Buradan İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne geçen Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Bölgedeki askeri faaliyetlerle ilgili bilgi alan Soylu, daha sonra mevzide askerlerle iftar yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Taşova yaylaları beyaza büründü

Taşova yaylaları beyaza büründü

Diyarbakır'da kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

Diyarbakır'da kısıtlama nedeniyle evde kalanlara konser

Van Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:42
Öğle
12:08
İkindi
16:01
Akşam
19:25
Yatsı
21:00

Van Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Yusuf Adli’den hain saldırıya sert tepki

Başkan Yusuf Adli’den hain saldırıya sert tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.