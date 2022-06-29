İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'daki depremle ilgili olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

