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İçişleri Bakanı Soylu Mardin'deki kaza bölgesine gidiyor

20.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu Mardin'deki kaza bölgesine gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.

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