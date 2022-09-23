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  4. İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu

23.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a yardım malzemesi taşıyacak 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'a Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle, 13 uçak, 9 "İyilik Treni" ve yerelden temin edilen yardımlarla insani yardım köprüsü kurulduğunu belirtti.

Gönderilen 9 trenle 4 bin 790 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını ifade eden Soylu, 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu.

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Pakistan içişleri bakanı süleyman soylu

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