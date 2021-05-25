İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.



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