İçişleri Bakanı Soylu, Tirebolu'da incelemelerde bulundu:

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızı da arıyoruz ve bunlardan 3'ü jandarma personelimiz şehit oldular, diğerlerini de inşallah 7 vatandaşımızı da en kısa zamanda bulmayı ümit ediyoruz." dedi.

Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde jandarma aracının sele kapıldığı bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan 6 kişiden 3'ünün bulunduğunu, diğer 3 kişinin arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aileler ile olay yerinde bir araya geldiklerini ifade eden Soylu, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, JAK, AKUT, polis, sahil güvenlikten oluşan 128 arama kurtarma personelinin çalışmaya devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD Başkanımız, Ankara İl AFAD Müdürümüz, arama kurtarma ekibinin başında, beş ayrı sektöre böldüler. Bazı yerler zor oralara yönelik yeni bir arama kurtarma çalışması da gerçekleştiriliyor ve şunu ifade edeyim inşallah en yakın zamanda buluruz. Ailelerin durumunu da anlayabiliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor, bunu da bilmek gerekir. Onun için arkadaşlarımız da hem onları teskin etmeye, acılarına ortak olmaya çalışıyoruz hem de işimizi yapmaya çalışıyoruz."