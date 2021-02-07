İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığına (POLSAN) bağlı tüm şirketlerin ilk kez 2020'de kar ettiğini duyurarak, "FETÖ'nün istismar edip içini boşaltmaya çalıştığı Polis Sandığı POLSAN, 15 Temmuz sonrası göğsümüzü kabartıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, POLSAN'ın 2020 yılı bilançosuna ait verilerini aktararak, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün istismar edip içini boşaltmaya çalıştığı Polis Sandığı POLSAN, 15 Temmuz sonrası göğsümüzü kabartıyor. POLSAN'da tüm şirketler, ilk kez 2020 yılında kar ettiler. 2020 yılında POLSAN toplam 305 milyon lira kar etti. POLSAN'ın değeri iki yılda yüzde 52 varlık artışıyla 2,1 milyar liraya ulaştı."

POLSAN'ın üye sayısının şubatta 100 bini aştığını belirten Soylu, POLSAN'ın hem Türkiye için hem de Emniyet Teşkilatı çalışanları için büyümeye devam edeceğini vurgulayarak, tebriklerini sundu.

