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İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı

13.09.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vefat eden babası Asım Safitürk'e rahmet diledi.

Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Asım Safitürk hocamız, şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabb'im, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 2016'da Mardin Derik Kaymakamlığına düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.

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