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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de güvenlik toplantısına katıldı

17.10.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de güvenlik toplantısına katıldı

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının düzenlendiği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gelen Soylu, Acil Çağrı Merkezi ve AFAD ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kendisine çiçek veren AFAD gönüllüsü Samet Erdoğan'la da görüşen Soylu, GAMER şeref defterini imzaladı.

Bakan Soylu, daha sonra terör, uyuşturucu ile mücadele, deprem, göç, asayiş ve salgın konularının ele alındığı toplantıya başkanlık yaptı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan ve diğer yetkililer katıldı.

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