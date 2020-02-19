İçişleri Bakanlığı, Elazığ depremi sonrası yapılan yardımları video ile anlattı

İçişleri Bakanlığı, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmalar ve yardımların anlatıldığı video hazırladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya göre, 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4 ve üzeri büyüklükte 24 olmak üzere toplam 2 bin 795 artçı sarsıntı meydana geldi. Enkazdan 45 kişinin sağ kurtarıldığı depremde, 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde yaralanan 1631 kişi hastaneye başvurdu, bunlardan 1619'unun tedavisi tamamlanırken 12 kişinin tedavisi sürdürülüyor. Depremin hemen ardından AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye teşkilatlarından ve sivil kuruluşlardan toplam 7 bin 245 personel çalışmalara katıldı. Deprem bölgesinde 28 noktada Afet Koordinasyon Merkezi İrtibat Ofisleri kuruldu, çeşitli özelliklerde 310 araç, 5 mobil koordinasyon tırı, 24 arama-kurtarma köpeği ve tedbir amacıyla baraj yakınlarına dalgıç ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Kızılay, AKUT, İHH gibi sivil toplum kuruluşlarından 122 araç da çalışmalara katıldı.

- Hasar tespit çalışmaları Ekiplerin bölgeye hemen ulaşması için İstanbul, Ankara, Konya ve Elazığ'dan 12 uçak ile arama-kurtarma, sağlık, hasar tespit ve insani yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasar tespit, enkaz kaldırma ve altyapı çalışmalarını yürütmek üzere 1000'den fazla teknik personel, 2 karavan, 2 mobil hasar tespit laboratuvar aracı ile 2 arazi aracı bölgeye gönderildi. Elazığ Merkez ve köyleri ile Sivrice, Maden ilçelerinde bulunan toplam 61 bin 152 bina ve bu binalardaki 202 bin 765 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 558 acil yıktırılacak 1540 orta hasarlı, 15 bin 671 az hasarlı, 25 bin 851 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Elazığ genelinde yıkık, ağır, acil yıkılacak ve orta hasarlı binalarda bulunan bağımsız bölüm sayısının 33 bin 688 olduğu tespit edilirken şu ana kadar 417 binanın yıkım işlemi tamamlandı. Malatya'nın Doğanyol, Pötürge, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde bulunan toplam 14 bin 304 bina ve bu binalardaki 71 bin 482 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 370 yıkık 2 bin 794 ağır hasarlı, 262 acil yıktırılacak, 621 orta hasarlı, 3 bin 75 az hasarlı bina olduğu, 7 bin 182 binanın ise hasarsız durumda olduğu tespit edildi.

Malatya genelinde yıkık, ağır, acil yıkılacak ve orta hasarlı binalarda bulunan bağımsız bölüm sayısının 9 bin 461 olduğu tespit edilirken şu ana kadar 187 binanın yıkımı gerçekleşti. Yıkık durumda olan ya da yıkılması gereken binaların yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetleri ilgili kurumlar tarafından koordineli şekilde yürütülüyor. - Barınma hizmetleri Deprem sonrasında Elazığ'da okul binaları, kamu misafirhaneleri ve spor tesisleri başta olmak üzere toplu çadır alanları da dahil 132 barınma alanı depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunuldu. Toplu çadır alanlarında 3 bin 846 çadır kuruldu, bireysel olarak 19 bin 409 çadır dağıtıldı. 775'i okul ve kamu misafirhanelerinde olmak üzere barınma alanlarında halen 12 bin 618 vatandaş bulunuyor. Malatya'da ise 5 bin 948 çadır bireysel olarak dağıtılıp kuruldu. Elazığ Harput Kız Öğrenci Yurdunda meydana gelen hasar nedeniyle yurtta kalan öğrenciler spor salonlarına yerleştirildi. Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki cezaevlerine nakil işlemleri tamamlandı.

- Konteyner çalışmaları Elazığ'a 5 bin 851 konteynerin sevki kararlaştırıldı, bunların 4 bin 790'ının Sivrice ilçesinde 6 ayrı bölgede kurulmakta olan geçici barınma alanlarına yerleştirilmesi planlandı. Elazığ'da 1995 yaşam konteyneri, 102 umumi tuvalet konteyneri, 43 duş konteyneri ve 77 ofis konteynerinin yerleştirme çalışmaları tamamlandı. Malatya'da ise Pötürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde kurulması planlanan 6 ayrı geçici barınma alanına toplam 700 tek katlı konteynerin yerleştirilmesi planlandı. Geçici barınma alanları bu ayın sonuna kadar kurulmaları tamamlanarak teslim edilecek, bir geçici barınma alanı ise mart ayında kurulacak. Barınma alanlarında mescit, basketbol sahası, okuma salonları, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, market, su deposu idari yönetim birimleri yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları tamamlanmış afetzede listeleri askıya çıkarıldı. Kalıcı konutlar için ihaleye çıkıldı, 2021 yılının nisan ayında teslim edilmesi planlandı.

- Yardım ve dağıtım faaliyetleri Şu ana kadar Elazığ'a tır, kamyon, kamyonet ile pikaplardan oluşan 1491 araç, Malatya'ya ise 198 tır ve 15 kargo aracı yardım sevkiyatı yaptı. Kızılay, belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Elazığ'da 65 bin kapasiteli sıcak yemek verecek 125 nokta oluşturuldu. Halen 53 bin 920 vatandaşa 3 öğün sıcak yemek hizmeti veriliyor. Malatya'da ise Kızılay, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca 6 bin kişilik 3 öğün sıcak yemek hizmeti veriliyor. - Psikososyal destek çalışmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay psikososyal destek faaliyetleri kapsamında Elazığ'da 538 personelle 23 bin 388 kişiye Malatya'da ise 262 personelle 4 bin 345 kişiye hizmet verildi. Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetleri kapsamında Elazığ'da 45 rehber öğretmen ile 19 bin 911 öğrenci ve yetişkine, Malatya'da ise 10 öğretmen 317 öğrenci ve yetişkin olmak üzere toplam 20 bin 228 kişiye ulaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı manevi destek faaliyetleri kapsamında Elazığ'da 356, Malatya'da 250 din görevlisinden oluşan ekip 13 bin 983 vatandaşa destek verdi.