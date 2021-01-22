İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 25 Ocak pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'de başlayıp 25 Ocak pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacak.

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.