İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi: (2)

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ocak ayından bugüne kadar 50 bin 946'sı Afganistan, 9 bin 771'i Pakistan olmak üzere toplam 88 bin 367 düzensiz göçmeni sınır dışı etmişiz. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932'ye ulaştı." dedi.

Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyen Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylülde 23 bin 499 operasyon gerçekleştirildiğini ve 29 bin 325 kişinin gözaltına alındığını, 2 bin 225 kişinin ise tutuklandığını söyledi.

Çataklı, operasyonlarda geçen aya göre yüzde 6 artışla 8 bin 529 kilogram esrar, yüzde 83 artışa 753 kilogram skunk, 327 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, yüzde 2 bin 575 artışla 107 kilogram afyon, yüzde 167 artışla 40 kilogram sentetik kannabinoid, yüzde 14 artışla 565 kilogram metamfetamin, 41 bin 340 ecstacy, 528 bin 754 kaptagon, 693 bin 913 sentetik ecza, 24 milyon 702 bin 67 kök kenevirin ele geçirildiğini aktardı.

UYUMA uygulamasının indirme sayısının 524 bin 115'e ulaştığını belirten Çataklı, geçen ay 46 bin 623 ihbar alındığını belirtti.

Çataklı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, eylülde 2 bin 916 operasyon düzenlendiğini bu kapsamda gözaltına alınan 4 bin 21 kişiden 51'inin ise tutuklandığını söyleyerek, operasyonlarda 599 bin 565 paket kaçak sigara, geçen aya göre yüzde 19 artışla 342 bin 262 litre kaçak akaryakıt ve yüzde 12 artışla 117 bin 598 litre kaçak alkollü içki ele geçirildiğini ifade etti.

- "306 bin 106 gerçek ihbar aldık ve hepsine müdahale ettik"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik diğer bakanlıklarla iş birliği halinde olduklarını belirten Çataklı, eylülde yaşamını yitiren kadın sayısında yüzde 25 azalış görüldüğünü, 21 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Sıfır şiddet, sıfır can kaybına ulaşana kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Çataklı, vatandaşların bu konuya destek olmasını, ihbar kanallarını kullanmalarını ve koruma tedbirleri için gerekli müracaatları yapmaktan çekinmemeleri gerektiğini ifade etti.

KADES uygulamasının hem kendilerine hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını ifade eden Çataklı, "Bugüne kadar 4 milyon 236 bin 275 indirme sayısına eriştik ve 306 bin 106 gerçek ihbar aldık ve hepsine müdahale ettik." dedi.

Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin 395 vakanın takibinin yapıldığı, 578 vakanın ise takibinin devam ettiği bilgisini veren Çataklı, elektronik kelepçe takılarak takibi yapılan hiçbir vakada can kaybının yaşanmadığını aktardı.

- "Eylül ayında terör suçları kapsamında, 15 bin 884 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı"

Asayiş çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Çataklı, geçen yılın eylül ayına göre ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlardan evden hırsızlık olaylarında yüzde 10, yankesicilik olaylarında yüzde 5, gasp/yağma olaylarında ise yüzde 1,5 azalış sağlandığını söyledi.

Siber suçlarla mücadeleye ilişkin de bilgi veren Çataklı, "Eylül ayında terör suçları kapsamında, 15 bin 884 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Tespit edilen 7 bin 340 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bunlardan 93 şüpheli yakalandı." dedi.

- "Kayıt altında bulunan geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3 milyon 646 bin 278"

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, ülke olarak bu meseleye en çok emek verenlerin başında gelinse de yürütülen çalışmalarda insan onuruna aykırı hareket edilmediğini anlatan Çataklı şöyle konuştu:

"2022 yılı eylül ayında, 5 bin 710'u denizlerde olmak üzere toplam, 26 bin 699 düzensiz göçmen ve 1130 organizatör yakalandı. Ocak ayından bu yana yakalanan düzensiz göçmen sayısının da 215 bin 482'ye ulaştığını görüyoruz. 2016'dan bugüne kadar 2 milyon 688 bin 137 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ocak ayından bugüne kadar 50 bin 946'sı Afganistan 9 bin 771'i Pakistan olmak üzere, toplam 88 bin 367 düzensiz göçmeni sınır dışı etmişiz. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932'ye ulaştı. Bugün itibarıyla kayıt altında bulunan geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3 milyon 646 bin 278."

Türkiye olarak 5 kıtada 70 ülkede insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade eden Çataklı, bu kapsamda, eylül ayında iyilik treninin 13'üncüsünün yola çıkarıldığını, 15 uçak seferi ile yaklaşık 9 bin ton insani yardım malzemesinin Pakistan'a gönderildiğini ve 34 personelin bu kapsamda görev aldığını söyledi.

Çataklı, Afganistan'a 6'ncısı yola çıkan iyilik trenleriyle 1 milyon 250 bin kişiye 10 bin ton insani yardım malzemesi gönderildiğini, bu kapsamda 16 personelin ise görev yaptığını belirtti.

Trafik kazalarına ilişkin son verileri de paylaşan Çataklı, şunları kaydetti:

"2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre, ölümlü trafik kazalarında yüzde 20'lik bir azalış oldu. 178 ölümlü trafik kazası meydana geldi. İyi tarafı kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 26'lık azalış gerçekleşti. 214 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaya ölümlerinde bir önceki aya göre yüzde 57'lik bir düşüş gerçekleşti. 23 yaya hayatını kaybetti."

(Bitti)

