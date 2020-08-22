İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen İSDEM uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen İl Sağlık Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına ihbarların gelmeye başladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığınca 20 Ağustos’ta valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele açısından yeni bir dönem başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan veri entegrasyonları ile gerek denetim faaliyetlerini yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken gerekse denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibi yapılabilmesine imkan sağlandığı aktarıldı. - Ülke genelinde İSDEM yaygınlaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibariyle tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumunun sağlandığı bilgisi verildi. İllerde valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il/ilçe salgın denetim merkezlerinin, iş yeri ya da mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresinin sağlanacağı kaydedildi. - 7/24 esasına göre faaliyet yürütülecek Dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesinin valilik ve kaymakamlıklarca yapıldığı belirtildi. Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezlerinin 7/24 esasına göre faaliyet göstereceği bildirildi.