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İçişleri Bakanlığından Hacı Bektaş Veli'yi anma ve muharrem ayı genelgesi:

28.07.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her yıl Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen programlara başta çevre illerden olmak üzere ülke genelinden katılım sağlamak isteyen vatandaşlara destek olunacak" - "Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak muharrem ayındaki muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve yas-ı matem katılımına yönelik davetlere imkanlar ölçüsünde katılım sağlanacak"

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Hacı Bektaş Veli'yi anma ve muharrem ayına ilişkin genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri ve muharrem ayının aynı döneme denk gelmesi dolayısıyla 81 il valiliğine genelge gönderildiği bildirildi.

Genelgede, Anadolu'nun gönül mimarlarından Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya vesile olan ve her yıl Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen programlara başta çevre illerden olmak üzere ülke genelinden katılım sağlamak isteyen vatandaşlara destek olunacağı açıklandı.

Bu desteğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 15 Ağustos 2022'de icra edilecek etkinlikleri daha da anlamlandıracağı belirtilen genelgede, hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayının paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure Günü'nün yanı sıra Ehl-i Beyt muhabbeti olan tüm Müslümanlar açısından birçok ortak duyguyu barındırdığı kaydedildi.

- "Kerbela, milletimizin derin ve ortak acısı"

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile çoğu Ehl-i Beyt'ten 72 Müslümanın şehit olduğu Kerbela'nın, tüm İslam aleminde olduğu gibi Türk milletinin derin ve ortak acısı olduğuna işaret edilen genelgede, şu bilgiler verildi:

"Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak muharrem ayındaki muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve yas-ı matem katılımına yönelik davetlere imkanlar ölçüsünde katılım sağlanacak ve cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ziyaret edilecek.

Muharrem ayının ilk günlerinde vali ve kaymakamların ev sahipliğinde cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ile oruç açılacak. Muharrem ayı içindeki şükür ve paylaşmanın ifadesi olan aşure etkinliklerinin de en geniş katılımla gerçekleştirilmesi sağlanacak."

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