İçişleri Bakanlığından spor kulübü derneklerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaların Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaların Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiği, kulüplerin denetim, yardım toplama, rehberlik, izne tabi kelime kullanımı gibi işlemlerin ise İçişleri Bakanlığınca yürütülmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, 26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüplerinin yeni bir tüzel kişilik kazandığı hatırlatıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle dernek statüsünde bulunan spor kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescilleri bulunan spor kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına dosya devir teslim işlemlerinin kanunda belirtilen sürede tamamlandığı, bu süreçten sonra spor kulüplerinin iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütüleceği aktarıldı.

- Denetim ve rehberlik hizmeti İçişleri Bakanlığınca yürütülecek

7405 sayılı Kanun'un 13'üncü ile 5253 sayılı Kanun'un 19'uncu maddeleri uyarınca spor kulüplerine yönelik denetim ve rehberlik hizmetleri İçişleri Bakanlığınca ve mülki idare amirliklerince de yürütülmeye devam edileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca spor kulüplerinin adlarında izne tabi kelimelerin (Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi) kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmaya devam edecek.

Yabancı STK’ların spor kulüpleri ile iş birliğinde İçişleri Bakanlığı’ndan; spor kulüplerinin yurt, pansiyon ve lokal açmalarında mülki idare amirliklerinden izin alınması hususu devam edecek. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca spor kulüplerinin yardım toplama iş ve işlemleri yine Bakanlığımız ve mülki idare amirliklerince yürütülecek.

Ayrıca ilgili spor kulüplerine dernek statüsünde olmalarından kaynaklı e-Devlet üzerindeki sunulan hizmetler (e-üyelik, e-tüzük, e- alındı belgesi, e-genel kurul ve yönetim kurulu, e-matbaa, e-faaliyet belgesi, e-yurt dışı yardım yapma bildirimi, dernek üyeliği sorgulama ve sonlandırma vb.) yapılan devir işlemi sebebiyle sonlandırılacak."

