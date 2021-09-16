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İçişleri Bakanlığının yüz yıllık kitap arşivi yeni oluşturulan İsmail Namık Gedik Kütüphanesinde

16.09.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in adının verildiği kütüphanede 7 bin 940 kitap bulunuyor

İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde, 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yeni bir kütüphane kuruldu. Kütüphaneye 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in ismi verildi.

Bakanlığın deposunda bulunan yüz yıllık eserlerin de yer aldığı çok sayıda kitap bu kütüphaneye taşındı.

Kütüphanede akademik çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecek 7 bin 940 kitap bulunuyor.

Kütüphanedeki en eski kitaplar arasında ise 1328 yılına ait "Kanun-u Cezanın Mevaddi Kaime ve Muaddelesi Hakkında Teşrih ve Tenkid" adlı eser yer alıyor.

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