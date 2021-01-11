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İçiyle içli köfteye, dışıyla paçangaya rakip: Avcı böreği tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Paçanga böreği ya da içli köfte sevenlerdenseniz kuşkusuz avcı böreğini de ayıla bayıla yiyeceksiniz. Kızartılışıyla paçangaya iç harcıyla da içli köfteye benzeyen avcı böreği kıyma, ceviz ve bulgurun muhteşem uyumuyla damak çatlatıyor.

Altın günlerinin olmazsa olmazı, kahvaltıların yıldızı paçangaya mükemmel bir rakip hazırladık! İç malzemesi dolu dolu, gerçek bir lezzet şöleni pratik avcı böreği tarifi sizlerle!

AVCI BÖREĞİ MALZEMELERİ

2 adet yufka
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
250 gram az yağlı kıyma
1 adet kuru soğan
150 gram ceviz içi
1 çay bardağı ince bulgur
10 dal maydanoz
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 adet yeşil biber

Böreğin sosu için:

1/2 çay bardağı ayçiçek yağı
1/2 çay bardağı su
2 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için: Sıvıyağ

AVCI BÖREĞİ YAPILIŞI

  • İç malzemeleri için öncelikle sıvı yağımızı bir tencerenin içine alıyoruz ardından küçük küçük doğranmış kuru soğanlarımızı ekliyoruz.
  • Yeşil biberlerimizle birlikte ocağa alıyoruz ve birkaç dakika kadar soteliyoruz. Kavurduktan sonra içerisine kıymayı ekliyoruz ve karışımı kavuruyoruz. Ardından kapağını kapatıp kısık ateşte ağır ağır pişmesini bekliyoruz. Kıymalar iyice pişine kadar harcımızı iyice pişiriyoruz.
  • Pişen harcın içerisine bulgur liave ediyoruz. İçerisine daha sonra küçük küçük doğranmış maydonozları ve iri dövülmüş ceviz parçalarını ekliyoruz.
  • Üst üste dizdiğiniz yufkaları sekiz eşit parçaya bölün. Sos karışımıyla ıslattığınız yufkaların geniş kısımlarına hazırladığınız iç harçtan ekleyip sigara böreği şeklinde sarın.
  • Hazırladığınız börekleri önceden çırpılmış yumurtaya ve ardından gelata ununa buladıktan sonra kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.
  • Kağıt havlu üzerinde dinlendirdikten sonra ılık ya da sıcak olarak servis edin.

SABAH ÇAYINA YA DA 5 ÇAYINA...

Avcı böreği akşam yemeklerinde ara sıcak olarak, sabah kahvaltınızda veya 5 çayınızda ikram edebileceğiniz bir lezzettir.
İçi itibariyle içli köfteye benzer. Avcı böreğini tabağımıza alıp (arzu edersiniz küçük küçük dilimleye bilirsiniz.) daha sonra tabağınıza küçük yeşillikler de ekleyerek misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

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