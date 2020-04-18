İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki arkadaş grubu arasındaki tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Kavaklı Mahallesi Serhat Sokak’taki evde R.K., F.K., R.Ş., E.E., M.A., U.K., R.D., S.Y. ve G.K. ve İbrahim Övez (48) içki masası kurdu.

Arkadaşlar arasında ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. U.K. aracından getirdiği pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere rastgele ateş açtı.Bu sırada silahla vurulan İbrahim Övez olay yerinde hayatını kaybederken, R.K. ve F.K. yaralandı.

Yaralılar R.K. ve F.K. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cinayet zanlısı U.K. ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, 9 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesti.

