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İclal Aydın annesini kaybetti... "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz"

08.02.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın uzun süredir tedavi gören annesi yaşamını yitirdi. Oyuncu Aydın, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu ve "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz" dedi.

İclal Aydın annesini kaybetti... "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz"

Üç Kız Kardeş’ dizisinde rol alan İclal Aydın annesinin ölümüyle sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören annesinin yaşamını yitirdiği sosyal medyadan duyuran Aydın "Annemiz Yücel Çoker’i 7 Şubat Salı günü saat 21:45’te kaybettik. 10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz." dedi.

Başarılı oyuncu paylaşımında "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…
Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…" yazdı.

Ekran Alıntısı

İclal Aydın'ın annesi uzun zamandır alzheimer hastasıydı.

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İclal Aydın Oyuncu anne

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