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İclal Aydın'dan 'aşk yaradı' yorumlarına sitem!

23.05.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın son haliyle dikkat çekmiş verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Son haline yapılan "Aşk yaradı" yorumlarına Aydın bir paylaşımla sitem etti.

İclal Aydın'dan 'aşk yaradı' yorumlarına sitem!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erdinç Gülener'le sevgili olan İclal Aydın Instagram'dan sıkı bir diyetle 3 ayda geldiği son halini paylaştı. Gamzeli güzel İclal Aydın, troid ilaçlarını bıraktığı için 2.5 ayda 7 kilo almış ve acilen diyet programına başlamıştı. Eski halinden eser kalmayan Aydın sık sık son haline dair paylaşımlar yapıyor.

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu olan İclal Aydın'ın son halini görenler, 'aşk yaradı' yorumunda bulundu. Aydın bu yorumlara yaptığı bir paylaşımla sitem etti. Aydın paylaşımında şunları yazdı:

"Ne düşünüyorsun, diye soruyor kardeşim. Öyle çok şey ki acaba hangisini gördü yüzümde? Hangi düşüncem yüzüme yansıdı da bu soruyu sordu? 'Bilmem' diyorum gülümseyerek. O da bana gülümsüyor. Aslında kafamdan geçenlerin birbirinin üzerine atlayan yavru kediler gibi olduğunu tahmin ediyor. Yıllardır böyle çünkü.

Ekran Alıntısı

Sabah yürüyüşüm sırasında dinlediğim podcast serisinde anlattığı Orhan Veli ve arkadaşlarını, bir yeniliğin ilk adımını attıkları o yılları düşünüyorum mesela. İyi ki Müjde ve Kasım ısrarla dinlememi tembihlemişler.

Hasta gibiyim dün öğleden bu yana, üşüyorum, başım ağrıyor ama yapmam gereken işleri bitirmezsem hastalanmaya da hakkım yok sanıyorum. Saç kestirmek, uzatmak, kilo almak, zayıflamak, üzülmek, sevinmek hep bir ilişkinin, aşkın bitiş ya da başlangıcı ile ilişkilendiriliyor. Belki ilk gençlik yıllarım böyle geçmişti. Fakat şimdi son gençlik yıllarımda hayatımın en bağımsız, en tek tabanca, kararlı yalnız, mutlu teklik günlerinde 'Şu atlıkarıncada bir tur daha dönerim be!!!' dediğim için oldu bu kez. Hayatı kendin için iyileşerek yaşamak mümkün ve ne güzel."


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Anahtar Kelimeler:
Erdinç Gülener İclal Aydın
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