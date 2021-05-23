İclal Aydın'dan 'aşk yaradı' yorumlarına sitem!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Erdinç Gülener'le sevgili olan İclal Aydın Instagram'dan sıkı bir diyetle 3 ayda geldiği son halini paylaştı. Gamzeli güzel İclal Aydın, troid ilaçlarını bıraktığı için 2.5 ayda 7 kilo almış ve acilen diyet programına başlamıştı. Eski halinden eser kalmayan Aydın sık sık son haline dair paylaşımlar yapıyor.

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu olan İclal Aydın'ın son halini görenler, 'aşk yaradı' yorumunda bulundu. Aydın bu yorumlara yaptığı bir paylaşımla sitem etti. Aydın paylaşımında şunları yazdı:

"Ne düşünüyorsun, diye soruyor kardeşim. Öyle çok şey ki acaba hangisini gördü yüzümde? Hangi düşüncem yüzüme yansıdı da bu soruyu sordu? 'Bilmem' diyorum gülümseyerek. O da bana gülümsüyor. Aslında kafamdan geçenlerin birbirinin üzerine atlayan yavru kediler gibi olduğunu tahmin ediyor. Yıllardır böyle çünkü.

Sabah yürüyüşüm sırasında dinlediğim podcast serisinde anlattığı Orhan Veli ve arkadaşlarını, bir yeniliğin ilk adımını attıkları o yılları düşünüyorum mesela. İyi ki Müjde ve Kasım ısrarla dinlememi tembihlemişler.