İçli köfte nasıl yapılır? MasterChef yemekleri içli köfte tarifi ve hazırlanışı

Türk Mutfağı'nın en sevilen lezzetlerinden biri olan içli köftenin püf noktası, malzemeleri, yapılışı da merak edilenler arasında yerini aldı. MasterChef 2020'nin bu haftaki kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan istenen içli köfte ve yarışmacıların çıkarttığı tabaklar güne damgasını vururken; yarışmanın sıkı takipçileri içli köfte tarifini, malzemelerini ve püf noktasını şimdiden sorgulamaya başladı. İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

İçli Köftenin Dışı İçin:

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz eksik un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçli köftenin iç harcı için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gram kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (dilerseniz)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre)

Kızartmak için:

Sıvı yağ

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanlar ince ince doğranır, tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur; kavrulan soğanlara kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur. Hemen ardından harcın içine salça eklenerek 3 dakika daha kavrulur. Son olarak biraz su eklenir tekrar ki kıvamı kuru olmasın; baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz da ilave edildikten sonra ocağın altı kapatılır ve harç soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır, suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur, daha sonra un eklenir 5 dakika daha yoğurulur.