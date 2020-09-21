İçli köfte nasıl yapılır? MasterChef yemekleri içli köfte tarifi ve hazırlanışı

Türk Mutfağı'nın en sevilen lezzetlerinden biri olan içli köftenin püf noktası, malzemeleri, yapılışı da merak edilenler arasında yerini aldı. MasterChef 2020'nin bu haftaki kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan istenen içli köfte ve yarışmacıların çıkarttığı tabaklar güne damgasını vururken; yarışmanın sıkı takipçileri içli köfte tarifini, malzemelerini ve püf noktasını şimdiden sorgulamaya başladı. İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağından biraz eksik un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı soğuk su
İçli köftenin iç harcı için:
2 yemek kaşığı sıvı yağ
300 gram kıyma
3 orta boy soğan
Yarım tatlı kaşığı salça
Yarım demek maydanoz
1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (dilerseniz)
Tuz
Pul biber
Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre)
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Soğanlar ince ince doğranır, tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur; kavrulan soğanlara kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur. Hemen ardından harcın içine salça eklenerek 3 dakika daha kavrulur. Son olarak biraz su eklenir tekrar ki kıvamı kuru olmasın; baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz da ilave edildikten sonra ocağın altı kapatılır ve harç soğumaya bırakılır.
İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır, suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur, daha sonra un eklenir 5 dakika daha yoğurulur.
Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır fakat ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.
Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır, hepsine aynı işlem uygulanır.
Hazırlanan içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.
Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır, sonrasında dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz.
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