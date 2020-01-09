YURTHABER
  4. İçme suyu hat döşeme çalışmalarını devam ediyor

İçme suyu hat döşeme çalışmalarını devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük 7.

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük 7. ili olan Şanlıurfa’da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hat döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Şanlıurfa’nın tümünde alt yapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personel, araç ve teknik imkânları ile içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara temiz, sağlıklı içme suyu kavuşturuyor.
Şanlıurfa’nın 13 İlçesinin su sorununu çözüme kavuşturmak için yürütmüş olduğu alt yapı çalışmalarını sürdüren ve kentin tümünde kalıcı çözümler üreten ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakım-onarım, gibi önemli çalışmaları da aralıksız yürütüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
2020 yılı Koordinasyon toplantısı Ceylanpınar’da düzenlendi2020 yılı Koordinasyon toplantısı Ceylanpınar’da düzenlendi
Baydilli esnaf ve vatandaşın bir araya geldiBaydilli esnaf ve vatandaşın bir araya geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Ender Eczanesi
Merkez
Etem Eczanesi
Merkez
Hasan Özer Eczanesi
Merkez
Necip Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.