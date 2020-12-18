YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı

İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 18.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

Düzce’nin alt yapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan ‘İçme Suyu Projesi’ çalışmaları kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dr.

İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı

Düzce’nin alt yapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan ‘İçme Suyu Projesi’ çalışmaları kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İller Bankası yetkilileri ve projeyi yürütecek mühendislik firmasıyla toplantı gerçekleştirdi.
Kültür Merkezi binasında gerçekleşen toplantıya, İller Bankası yetkilileri, projeyi yapacak olan firmasının yetkilileri katıldı.
Düzce’de içme suyu hat şebekelerinin yenilenmesi için yapılması gerenleri planlayarak gerekli adımları atan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İller Bankasının desteği ile hazırlanan ve iki etaptan oluşan içme suyu proje çalışmasının 1. etabının tamamlandığını açıkladı.

“50 yıl planlayarak hayata geçiriyor”
30 yılı aşkın süredir alt yapıya yatırım yapılmadığından, içme suyu hat borularının kullanım ömrünü tamamlayarak sürekli arızalara sebebiyet vermesi dolayısıyla su kesintilerinin yaşandığına dikkat çeken Başkan Özlü, “Birçok belediyeler ve belediye başkanları alt yapıya yatırım yapmak istemez. Biz böyle bir zamanda alt yapıya girerek cesaretimizi gösterdik ve bu cesaretimize de aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Düzce’nin kronikleşen su sorununa gelecek 50 yılı planlayarak tüm alt yapıyı yenileyip kökten çözüm sağlıyoruz. Tüm ilgili kurumlar ve kuruluşlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde finans noktasında kaynağımızı oluşturduk. İller Bankası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda da isale hattının değiştirilmesinde kullanılmak üzere ödeneğimiz hazır. Kaynağın arttırılması, büyütülmesi konusunda da DSİ ile beraber çalışacağız. Toplamda 100 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştiriyoruz. İçme Suyu Projemizin 1. Etap çalışmaları sona erdi. İkinci etap içinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra inşaat aşaması için start vereceğiz. Çalışmalarımızın sonuna geldiğimizde şehrimizin en büyük mağduriyeti olan su problemini kısa zamanda çözüme kavuşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Düzce’nin alt yapı ile alakalı tek bir sorunu kalmamış olacak” ifadelerinde bulundu.

İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Düzce Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:08
Öğle
12:57
İkindi
15:16
Akşam
17:36
Yatsı
19:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Emel Eczanesi
Merkez
Yiğitcan Ertan Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.