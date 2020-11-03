İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

Siyah çay demlemek çok kolaydır ancak kolay olsa bile püf noktalarına dikkat etmedikten sonra ne yazık ki kötü bir çay hazırlamış olursunuz. Rizeli vatandaşlar, çay demleme sanatından ve çay içme adabından bahsettiler. Bakalım çayın memleketinde demleme işlemi nasıl gerçekleşiyor.

Osman Demirci isimli Rizeli vatandaş "Çayın rengi vişne suyu gibi olacak, kan gibi. Askerliği de çaycı olarak yapmıştım. Kaliteli çayı kokusundan da anlarım. Ne taze kokacak ne eski kokacak, ferahlatacak adamı. Günde en az da 16-17 bardak çay içerim” açıklamasında bulundu.

'ÇAYIN ADABI İNCE BELLİ BARDAKTAN BAŞLAR'

İşletmeci Mubin Yılmaz çay içmenin bir adabı olduğunu ve o adabında ince belli bardaktan başladığını da sözlerine ekleyerek “Çay içmenin adabı ince belli bardaktır. Bir numaralı adabı budur. Bana sorarsan bir de şekersiz olacak. Çay sohbeti arttırır, samimiyettir. Kendi gibi sohbette sıcak olur. Bir de çayı dostunla içmen gerekir. Tat almak istiyorsan yanında bir de dostun olacak. Bizde buluşulduğunda ‘Hadi çay içelim’ denir, başka bir şey denmez. Gelen misafire de ‘Çay içer misiniz?’ diye sorarız” ifadelerini kullandı.