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İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.11.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

Çay içmek, Türkiye'nin önemli kültürlerinden biri. Kullandığımız bardak, demleme şeklimiz, yanına koyduğumuz şeker çay kültürünün birer parçası. Her yörede farklılık gösteren çay içme stilinden ziyade çayı nasıl demlediğiniz de çok önemli.

Siyah çay demlemek çok kolaydır ancak kolay olsa bile püf noktalarına dikkat etmedikten sonra ne yazık ki kötü bir çay hazırlamış olursunuz. Rizeli vatandaşlar, çay demleme sanatından ve çay içme adabından bahsettiler. Bakalım çayın memleketinde demleme işlemi nasıl gerçekleşiyor.

Osman Demirci isimli Rizeli vatandaş "Çayın rengi vişne suyu gibi olacak, kan gibi. Askerliği de çaycı olarak yapmıştım. Kaliteli çayı kokusundan da anlarım. Ne taze kokacak ne eski kokacak, ferahlatacak adamı. Günde en az da 16-17 bardak çay içerim” açıklamasında bulundu.

'ÇAYIN ADABI İNCE BELLİ BARDAKTAN BAŞLAR'

İşletmeci Mubin Yılmaz çay içmenin bir adabı olduğunu ve o adabında ince belli bardaktan başladığını da sözlerine ekleyerek “Çay içmenin adabı ince belli bardaktır. Bir numaralı adabı budur. Bana sorarsan bir de şekersiz olacak. Çay sohbeti arttırır, samimiyettir. Kendi gibi sohbette sıcak olur. Bir de çayı dostunla içmen gerekir. Tat almak istiyorsan yanında bir de dostun olacak. Bizde buluşulduğunda ‘Hadi çay içelim’ denir, başka bir şey denmez. Gelen misafire de ‘Çay içer misiniz?’ diye sorarız” ifadelerini kullandı.

'BAKIR DEMLİKTE DEMLENMELİ'

Çay içmek için bahane aranmadığını ve her duyguya uyum sağlayan bir içecek olduğunu dile getiren Rizeli işletmeci Mubin Yılmaz “Çay içerken öncelikle demliğe dikkat ederiz. Bakır demlikte demlenmiş olması gerekir. İnce belli bardakta olması lazım, eğer mümkünse şekersiz olması lazım. Bir de Rize çayı olmasına özen gösteririz. Stresli olduğun zaman, neşeli olduğun zaman, keyfin yerinde olduğu zaman, bizde her zaman çay içilir. Bizde ilk sırada çay gelir” dedi.

Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...
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