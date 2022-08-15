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  4. İdam cezasına çarptırılmıştı! Tek kurtuluşu Messi! Adeta yalvarıyorlar...

İdam cezasına çarptırılmıştı! Tek kurtuluşu Messi! Adeta yalvarıyorlar...

15.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan, Messi'yi konuşuyor fakat bu kez transfer için değil. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde devlet rejimine karşı suç işlediği iddiasıyla 15 yaşında tutuklanıp idam cezasına çarptırılan Muhammed Al Faraj'ın ailesi, oğullarının kurtarılması için Messi'den yardım istedi.

İdam cezasına çarptırılmıştı! Tek kurtuluşu Messi! Adeta yalvarıyorlar...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Messi bu kez çok garip bir konuyla gündeme geldi. Hemen hemen her transfer dönemi ya Amerika ya da Arabistan'a gideceğine yönelik haberleri çıkan dünyaca ünlü yıldız hakkında garip bir olay yaşandı.

MESSI'DEN YARDIM İSTİYORLAR

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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da 2017 yılında yaşanan olayı çözmesi için Messi'den yardım istendi. O dönem 15 yaşında olan Muhammed Al Faraj, devlet rejimine karşı geldiğine yönelik suçlamalardan idam cezasına çarptırılmıştı. Muhammed Al Faraj'ın ailesi çareyi Messi'de arıyor...

ÜLKENİN TURİZM ELÇİSİ

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Muhammed Al Faraj'ın ailesi, Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Lionel Messi'den yardım istedi. Oğullarının idam edilmemesi için Messi'nin araya girmesini isteyen Muhammed Al Faraj ailesi, Messi'den cevap bekliyor.


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Suudi Arabistan Lionel Messi idam cezası idam messi
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