İdam cezasına çarptırılmıştı! Tek kurtuluşu Messi! Adeta yalvarıyorlar...

Messi bu kez çok garip bir konuyla gündeme geldi. Hemen hemen her transfer dönemi ya Amerika ya da Arabistan'a gideceğine yönelik haberleri çıkan dünyaca ünlü yıldız hakkında garip bir olay yaşandı.

MESSI'DEN YARDIM İSTİYORLAR

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da 2017 yılında yaşanan olayı çözmesi için Messi'den yardım istendi. O dönem 15 yaşında olan Muhammed Al Faraj, devlet rejimine karşı geldiğine yönelik suçlamalardan idam cezasına çarptırılmıştı. Muhammed Al Faraj'ın ailesi çareyi Messi'de arıyor...

ÜLKENİN TURİZM ELÇİSİ

Muhammed Al Faraj'ın ailesi, Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Lionel Messi'den yardım istedi. Oğullarının idam edilmemesi için Messi'nin araya girmesini isteyen Muhammed Al Faraj ailesi, Messi'den cevap bekliyor.



