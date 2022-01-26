SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İddialara son noktayı koydu! Rezan Epözdemir'den Fatih Terim paylaşımı geldi!

İddialara son noktayı koydu! Rezan Epözdemir'den Fatih Terim paylaşımı geldi!

26.01.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Burak Elmas'ın açıklamalarının ardından Rezan Epözdemir'den flaş bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda yönetimdeki görevinden istifa eden Epözdemir, Fatih Terim ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Fatih Terim'i göndermek isteyen yöneticilerin başında geldiği iddia edilen Rezan Epözdemir, Burak Elmas'ın dün geceki açıklamarın ardından yaptığı paylaşımda iddialara son noktayı koydu.

İddialara son noktayı koydu! Rezan Epözdemir'den Fatih Terim paylaşımı geldi!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının artçıları devam ediyor. Burak Elmas, dün gece katıldığı programda Fatih Terim ayrılığının kendisinin aldığını söyleyerek iddialara son noktayı koymuştu. Sarı-Kırmızılı yönetimden istifa eden ve istifası çok konuşulan Rezan Epözdemir'den flaş bir Fatih Terim paylaşımı geldi.

FATİH TERİM'İN AYRILIĞINI İLK O İSTEDİ DENMİŞTİ

414068

Rezan Epözdemir'in istifasının ardından Fatih Terim dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Terim'i istemeyen yöneticilerin başında Epözdemir'in geldiği iddia edilerek hedef tahtasına Rezan Epözdemir konulmuştu. Dün gece Burak Elmas yaptığı açıklamada Fatih Terim'in ayrılık kararının kendisinin verdiğini söylemesinin ardından Epözdemir'den manidar bir paylaşım geldi.

Son dakika: Fatih Terim 'Aldatıldım' demişti! Burak Elmas'tan canlı yayında itiraf: 'Haberi yoktu'Son dakika: Fatih Terim 'Aldatıldım' demişti! Burak Elmas'tan canlı yayında itiraf: 'Haberi yoktu'

"KÖTÜ NİYETLİ BİR ŞEKİLDE YAPILAN..."

Epözdemir, Burak Elmas'ın açıklamalarının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Gerçek dışı, manüpilatif, kişisel kaygılarla ve kötü niyetli bir şekilde yapılan hayal ürünü sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyelim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ve Fenerbahçe forması! Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ve Fenerbahçe forması! Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

Burak Elmas'tan canlı yayında Fatih Terim'e gönderme!

Burak Elmas'tan canlı yayında Fatih Terim'e gönderme!

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçelileri adeta çıldırtmıştı! Gomis yerine Galatasaray'da Vincent Janssen geliyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçelileri adeta çıldırtmıştı! Gomis yerine Galatasaray'da Vincent Janssen geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.