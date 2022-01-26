İddialara son noktayı koydu! Rezan Epözdemir'den Fatih Terim paylaşımı geldi!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının artçıları devam ediyor. Burak Elmas, dün gece katıldığı programda Fatih Terim ayrılığının kendisinin aldığını söyleyerek iddialara son noktayı koymuştu. Sarı-Kırmızılı yönetimden istifa eden ve istifası çok konuşulan Rezan Epözdemir'den flaş bir Fatih Terim paylaşımı geldi.

FATİH TERİM'İN AYRILIĞINI İLK O İSTEDİ DENMİŞTİ

Rezan Epözdemir'in istifasının ardından Fatih Terim dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Terim'i istemeyen yöneticilerin başında Epözdemir'in geldiği iddia edilerek hedef tahtasına Rezan Epözdemir konulmuştu. Dün gece Burak Elmas yaptığı açıklamada Fatih Terim'in ayrılık kararının kendisinin verdiğini söylemesinin ardından Epözdemir'den manidar bir paylaşım geldi.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR ŞEKİLDE YAPILAN..."

Epözdemir, Burak Elmas'ın açıklamalarının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Gerçek dışı, manüpilatif, kişisel kaygılarla ve kötü niyetli bir şekilde yapılan hayal ürünü sosyal medya paylaşımlarına itibar etmeyelim." ifadelerini kullandı.

