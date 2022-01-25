Son dakika: Burak Elmas'tan canlı yayında Fatih Terim'e gönderme! 'Transferleri yaparken hocamızın isteği...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cicaldau ve Morutan transferiyle ilgili konuşurken 'Ghezzal gibi oyuncuların maaşı çok yüksekti. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek o bütçelere çıkmadık.' dedi. Burak Elmas, TFF'de kendilerinin gitmesini isteyen bir yapı olduğunu belirtti.

"DOSTÇA YOLLARI AYIRMAK DOĞAL"

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra fikir ayrılıkları olabiliyor. Dostça yolları ayırmak doğal. Seçimlerimden pişman değilim, önümüze bakacağız. Zor bir dönemde aday olduk, taşın altına elimizi koyduk.

"ALDIĞIMIZ FUTBOLCULAR SCOUT DEPARTMANI ÖNERDİ"

Futbolcuları scouting departmanımız önerdi. Alternatifli bir listemiz vardı. Ghezzal da o listedeydi. Ancak maliyeti sebebiyle ben ve arkadaşlarım transferini yapmadı. Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon avroya geldiğini gördük.

"FATİH HOCA'NIN ONAYI VARDI"

Aldığımız oyuncuların listesi Fatih Terim'de de vardı. Oyuncuları hocamızın isteğiyle transfer ettik.

"HAKEMLERİN ARKASINA SIĞINMAK EN KOLAYI..."

Rezan Epözdemir'in o süreçte verdiği tepkileri Yönetim Kurulu'nda da dile getirdi. Biz yönetime geldikten sonra eski alışkanlıklardan kurtulmamız gerektiğini düşündük. Yönetimler için en kolayı hakemlerin arkasına sığınmak. Takımımızda düzeltmemiz gereken çok şey vardı. Hakemlerle ilgili problemlerle sahadaki problemleri karıştırmamak lazım.

BURAK ELMAS'TAN FLAŞ İDDİA: TFF'DE BİZİM GİTMEMİZİ İSTEYENLER VAR

Bizim bu yönetimden gitmemizi isteyenler var. TFF'de bizim başarısız olup gitmemizi isteyen kişiler var. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize yapılan hakem hatalarının başka bir açıklaması yok."

